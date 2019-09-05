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TFF’nin yeni kararı: Gol pozisyonunda elle oynamada kesin karar VAR’ın olacak

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TFF’nin yeni kararı: Gol pozisyonunda elle oynamada kesin karar VAR’ın olacak
TFF’nin yeni kararı: Gol pozisyonunda elle oynamada kesin karar VAR’ın olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), golle sonuçlanan pozisyon ve öncesinde elle oynandığına dair şüphe yaratan pozisyonlarda mutlaka video yardımcı hakem (VAR) sisteminden gelen bilginin geçerli olacağını açıkladı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Üst Klasman Hakem Seminerleri’nin ikincisi, yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda Süper Lig’in ilk iki haftasındaki önemli pozisyonlar analiz edilirken sarı kart, elle oynama ve maç kontrolü üzerinde duruldu.

Toplantıda VAR’la ilgili yeni bir karar da alındı. TFF’nin açıklamasında yeni karardan özetle şöyle bahsedildi: “Bununla birlikte, bu sezon başında önemi vurgulanan, ‘VAR sisteminde yüksek müdahale çizgisi’ konusundaki çalışmalara devam edildi. Fikir birliği ve standartların sağlanması açısından yapılan değerlendirmede, sistemin sadece ‘Açık ve Bariz Hata’ olan pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği vurgulandı.

Sezon başında değiştirilen oyun kurallarından, ‘bilerek veya kazara elle oynama sonucu bir gol atılması’ durumunda, golün iptal edilmesi gerektiği şeklindeki yorumun, VAR sisteminde getireceği uygulama yeniliği hakkında bilgi verildi. Bu bağlamda; atak yapan takımın oyuncularının elle gol atması veya atak başlangıç fazında bilerek veya bilmeyerek (kaza ile oynama dahil) elle oynaması ve pozisyonun golle sonuçlanması durumunda, pozisyon artık yoruma açık kabul edilmediğinden (ele temas olması ve bunun VAR tarafından tespit edilmesi) gol iptali kararı, hakemin OFR (sahada inceleme) yapmadan, direk VAR’dan gelen bilgiyle verilecek.”

 

TFF, hakem koçu uygulamasının da hayata geçirilerek, hakemler ile koçlar arasında maç analizi yapılacağını da bildirdi.

 

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