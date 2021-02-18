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Thunberg'den Mars reklamı: Kızıl Gezegen'e kaçabilecek zenginlerden değilseniz, iklim krizini çözmekle iyi edersiniz

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İklim krizi ve koronavirüs pandemisine koşut uzay çalışmaları hız kazanır ve Mars'a gitme yarışı yaşanırken, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg bu gidişatı iğneleyen bir video yayımladı.
Thunberg'den Mars reklamı: Kızıl Gezegen'e kaçabilecek zenginlerden değilseniz, iklim krizini çözmekle iyi edersiniz

Genç iklim aktivisti Greta Thunberg'in kurucusu olduğu Gelecek İçin Cumalar (FFF) kampanyasının yayımladığı videoda, dünya çapında Mars'a gitme yarışıyla dalga geçilerek şu mesaj veriliyor: "Mars'a kaçacak kadar zengin yüzde 1 içinde değilseniz, Dünya'daki iklim kriziyle uğraşmaya başlamakla iyi edersiniz."

İklim krizi ve koronavirüs pandemisine koşut uzay çalışmaları hız kazanır ve Mars'a gitme yarışı yaşanırken, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg bu gidişatı iğneleyen bir video yayımladı.

'Yüzde 1' isimli video

Henüz ergenken küresel çapta okullarda ilkim grevleri düzenlemesi ve 2019 BM Genel Kurulu konuşmasında dünya liderlerine kafa tutmasıyla tanınan 18 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in kurucusu olduğu Gelecek İçin Cumalar (FFF) kampanyasından çıkan videoda, Mars'a taşınma çalışmalarıyla dalga geçilirken acı gerçekler insanlığın yüzüne vuruluyor.

NASA'nın Perseverance isimli insansız araştırma aracının bugün Mars'a inmesi beklenirken zuhur eden 'Yüzde 1' isimli videoda "Mars'a kaçacak kadar zengin yüzde 1 içinde değilseniz, Dünya'daki iklim kriziyle uğraşmaya başlamakla iyi edersiniz" mesajı veriliyor.

'Savaş, suç, pandemi, kirliliğin olmadığı bir yer'

Los Angeles merkezli reklam şirketi FRED & FARID'in çektiği video, Mars seyahati reklamı ironisi niteliğinde. Dünya nüfusunun yüzde 99'unun yeryüzünü terk etme ve iklim krizini geride bırakma lüksüne sahip olmadığına dikkat çeken reklam, ilkin Mars'a kaçış ihtimaline dair heyecan ve coşku verirken, Kızıl Gezegen'i savaş, suç, pandemi, kirliliğin olmadığı bir yer olarak betimliyor:

"Mars nihai özgürlüğü sunuyor. İnsanlar için yeni bir yol açma özgürlüğü. Yeni bir yaşam tarzı yaratma özgürlüğü. İnsanlığın gidişatını sonsuza kadar değiştirme özgürlüğü."

Ardından insanların yüzde 99'unun Dünya'yı terk etme ihtimalinin bulunmadığı gerçeğine dikkat çekerek iklim kriziyle baş etmek için harekete geçme çağrısı yapıyor.

 

'Çoğu insan asla Mars'ı ziyaret etme veya orada yaşama şansı bulamayacak'

"Ve Dünya'da kalacak insanların yüzde 99'u için en iyisi iklim değişikliğini düzeltmek olacaktır" vurgusu yapan video, iklim değişikliğinin her şeyden daha önemli olduğu mesajıyla sona eriyor. 'Devletin finanse ettiği uzay programları ve dünyanın ultra zengin yüzde 1'inin Mars'a odaklanmış vaziyette olduğunu' belirterek "Analizlere göre sadece yalnızca NASA'nın Perseverance aracını geliştirmesi, konuşlandırması ve operasyonlarda kullanması 2.7 milyar dolara mal oluyor. Ve yine de çoğu insan asla Mars'ı ziyaret etme veya orada yaşama şansı bulamayacak" diyor. 

 açıklamasını yaptı."Gidişatın tümden saçmalığına dikkat çekmek istedik" reklamla ilgili ironik, FFF Sözcüsü

 

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