TikTok 2020'nin ilk altı ayında 104 milyon video kaldırdı

Silinen videoların üçte biri yetişkin çıplaklığı veya cinsel aktiviteler içeriyor

TikTok, Koronavirüs salgını döneminde büyümesine hız kazandırırken, platformdan kaldırılan video sayısı kullanıcıları şaşırttı. Firmanın son şeffaflık raporunda, 2020'nin ilk altı ayında 104 milyon videonun kaldırıldığı belirtiliyor.

CHIP Online'da yer alan habere göre, sadece birkaç ay önce yayımlanan ve Temmuz - Aralık 2019 dönemini kapsayan bir önceki rapor, yaklaşık 49 milyon videonun silindiğini açıklamıştı.

Koronavirüsü salgını ile beraber insanların eve kapanmalarıyla beraber kendilerini ve diğerlerini eğlendirmek için yeni yollar arayışları, tabii ki bu büyümeye büyük destekte bulundu. TikTok'un söylediğine göre bu yıl kaldırılan videolar, platforma yüklenen tüm içeriğin "yüzde birinden daha azını" oluşturuyordu.

Silinen videoların üçte biri yetişkin çıplaklığı veya cinsel aktiviteler içeriyor

Silinen videoların neredeyse üçte biri yetişkin çıplaklığı veya cinsel aktiviteler içerirken, yüzde 22,3'ü de "küçüklerin güvenliği" olarak etiketlendi.

Yüzde 19,6'sı 'yasa dışı eylemler'

Yüzde 19,6'sı "yasa dışı eylemler" olarak gözükürken, yüzde 13,4'ü de "intihar, kendine zarar verme ve diğer tehlikeli eylemler" içeren videolardı.

Yanlış bilgi ve kimlik sahteciliği yüzde 1,2

Yanlış bilgiler veya kimlik sahteciliği gibi içeriklere sahip olan videolar ise kaldırılmaların sadece yüzde 1,2'sini oluşturuyordu.

Diğer etkenlerin arasında ise şiddet içeren görüntüler (yüzde 8,7), taciz veya zorbalık (yüzde 2,5), nefret konuşması (yüzde 0,8) ve tehlikeli kişi ve organizasyonlar (yüzde 0,3) bulunuyordu.

Kaldırılan videoların coğrafi bilgileri açıklandı

Şeffaflık raporunda, kaldırılan videoların coğrafi konumları da açıklandı. Hindistan bu listenin en üstünde yer alıyor ve bunun da hükûmetin uygulamayı bu yılın daha erken dönemlerinde neden yasakladığını kısmen açıklayabiliyor. ABD ikinci sırada yer alırken Pakistan, Brezilya ve Birleşik Krallık ilk beşi tamamlıyor.

TikTok, kaldırmaların yüzde 96,4'ünün videonun bir kullanıcı tarafından bildirilmesinden önce gerçekleştiğini ve yüzde 90,3'ünün herhangi biri videoyu izlemeden önce gerçekleştiğini belirtiyor.