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Timsahlar buzlu suda dondu (VİDEO)

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ABD’nin Kuzey Carolina Eyaletindeki Shallotte River Swamp Park’taki timsahlar suyun içinde dondu. Kış uykusuna yatan timsahların videosunu The Charlotte Observer yayınladı.
Timsahlar buzlu suda dondu (VİDEO)

Görüntülerde burun deliklerini donmuş suyun yüzeyinde tutan timsahların kendilerini donmaya bıraktıkları görülüyor.

Park sorumlusu George Howard'ın söylediğine göre, timsahlar suyun donma anının geldiğini hissediyorlar ve kış uykusuna yatacak pozisyon alarak suyun donmasını bekliyorlar.

 

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