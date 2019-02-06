Tır köprüde asılı kaldı. Sürücü istifini bozmadı

Türkiye'nin Osmaniye ilinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan tırın sürücü bölümü 10 metre yüksekliğindeki viyadükte asılı kaldı. Viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan sürücünün o sırada telefonla konuşması görenleri hayrete düşürdü.
Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan tırın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan tır şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Soğuk kanlılığı pes dedirtti
Osmaniye'de, kontrolden çıkıp viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı.
Ünal Karaca idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Şekerdere Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viyadüğün ortasında bulunan boşlukta asılı kaldı
Tırın sürücü bölümü 10 metre yüksekliğindeki viyadükten sarkarken, dorse yolda durdu. Viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan Karaca'yı kurtarmak için olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.
İp yardımıyla sürücünün olduğu bölüme inen AFAD görevlisi Karaca'yı kendisine bağlayarak yukarı çekti. Kazayı hafif yaralarla atlatan Karaca, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün kurtarılma sırasında, aşağıya doğru sarkan tırın içerisinde soğukkanlı bir şekilde telefonla konuşması görenleri hayrete düşürdü
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