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TKP Yeni Güçler örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor

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TKP Yeni Güçler örgütlenme çalışmalarını sürdürüyor
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, örgütlenme çalışmaları çerçevesinde, Gazimağusa’da Lala Mustafa, Canbulat ve Çanakkale mahalle kongreleri gerçekleştirdi.

 Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, örgütlenme çalışmaları çerçevesinde, Gazimağusa’da Lala Mustafa, Canbulat ve Çanakkale mahalle kongreleri gerçekleştirdi.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, kurucu ilçe başkanı Tamer Karakaşlı ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı kongrelerde görev dağılımları şöyle oldu:

“Lala Mustafa Paşa Mahallesi; Örgüt Başkanı Murat Akın, Sekreter Olgunay Çankaya, Sayman Kezban Çavuş, faal üyeler Lütfi Müjde, Mustafa Koçak.

Canbulat Mahallesi; Örgüt Başkanı Onur Gazinocu, Sekreter Kemal Mercan, Sayman Sertan Çakıcı, faal üyeler Alpay Yarsel, Seda Çakıcı, Aylin Kılgın.

Çanakkale örgütü; Örgüt Başkanı Ali Meral, Sekreter Hüseyin Özkuyucu, Sayman Mehmet Bökeyhan, faal üyeler Mehmet Bahçecioglu, Umut Kadı, Korhan Ekcan, Recep Bilgin, Adem İldeniz, Ali Kadı. “

Kongreler sırasında TKP Yeni Güçler’den Sonay Adem yaptığı konuşmada, kamuda taşeron işçilik konusunda değerlendirme yaparak, en ağır sömürü şekli olan taşeron işçiliğinin derhal uygulamadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Adem, “Ülkemize geçmiş Gazimağusa belediye başkanı ve ekibi tarafından ithal edilen ve daha sonra 2013 yılından sonra CTP-DP ve CTP-UBP hükümetleri döneminde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ve daha sonra devlette yaygın olarak kullanılan bu gayri ahlaki yöntemin sona erdirilmesi ve çalışanların kadroya alınması gerekiyor” görüşünü savundu.

Taşeron işçiliğin, düşük ücret, örgütsüzlük, sendikasızlık, toplu sözleşmesiz ağır bir sömürü aracı olduğunu ve ‘emek en yüce değerdir’ diyenler tarafından ithal edilerek uygulanmaya konmasının kabul edilmez bir durum olduğunu ileri süren Adem, TKP Yeni Güçler tarafından ilk seçimlerden sonra taşeron işçiliğin kaldırılacağını, kamuda taşeron uygulamasının yasaklanacağını ve çalışanların çalıştıkları kadrolara alınacağını söyledi.

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