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“Toplumda birçok birey diyabetik olduğunun farkında değildir”

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“Toplumda birçok birey diyabetik olduğunun farkında değildir”
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer Yazgan: “Toplumda birçok birey diyabetik olduğunun farkında değildir”

Tıp tarihinde bugüne kadar üretilmiş olan en değerli molekülü ‘İNSÜLİN HORMONU’nu bulan Frederick Banting’in doğum günü olan 14 Kasım’ın, diyabet konusunda farkındalığın arttırılması ve konunun öneminin vurgulanması amacıylaher yıl tüm dünyada kutlandığını kaydeden Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Züleyha Özer Yazgan, Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu’nun (IDF) öncülüğünde kutlanan “Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Obezite Ve Fiziksel İnaktivite Diyabet Riskini Artırıyor

Günümüzde, diabetes mellitus (diyabet) ve onunla aynı risk faktörlerini paylaşan bulaşıcı olmayan, kronik hastalıkların önemli bir sağlık sorunu oluşturdukalrını belirten Dr. Züleyha Özer Yazgan, her yıl 8 ile 14 milyon insanın diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve kronik solunum yolu hastalıkları gibi diğer kronik karmaşık hastalıklar nedeniyle kaybedilmekte olduğuna dikkat çekti. 2009 sonu itibarı ile tüm dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon iken bu sayının 2030 yılında 438 milyona ulaşmasının beklendiğini ifade eden Dr. Yazgan, bunun başlıca nedenlerinin nüfus artışı, yaşlanma ve kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişimi sonucu obezite ve fiziksel inaktivitenin artması olduğunu kaydetti.

“Gün geçtikçe önemi daha da artan diyabet hastalığında insülinin keşfi,milyonlarca insüline bağımlı (tip1) diyabet hastasının hayatını kurtararak 20. yüzyılın tıpta çığır açan en büyük buluşlarından biri olmuştur.” diyen Dr. Züleyha Özer Yazgan açıklamasının devamında şunları kaydetti:  

“Sindirim sırasında, vücut normalde, şekerleri ve diğer besinleri glikoz denen bir şeker türüne çevirir. Kan, hücrelere glikoz taşır, insülin de glikozu hücrelerin kullanması için enerjiye çevirmeye yardımcı olur. Hayatta kalmamız, yiyeceği enerjiye çeviren bu beceriye bağlıdır.

Tip 1 diyabet hastaları, normalde pankreasta üretilen insülin eksikliğinden ötürü şekeri sindiremezler. Bunun sonucunda, kan şekeri seviyeleri yüksek olur, bu durumu yaşayan kişiler yorgun ve susamış hisseder, kilo kaybeder ve büyük miktarlarda şekerli idrar yaparlar. Diyabet, insülinle tedavi edilmezse kısa sürede ölümcül bir hal alır.

İnsülin Tedavisi Kimlere Uygulanır: 

- Tip 1 diyabetliler
- Bazı durumlarda tip 2 diyabetliler
- Kan şekeri kontrol altına alınamayan gebe diyabetliler
- Yüksek kan şekerine bağlı acil durumlar

Diyabetin Komplikasyonları

Diyabette eşlik eden hastalıklar arasında hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği önemli bir yüzdeye sahiptir. Yine, şimdiye kadar yapılmış bir çok çalışmada iskemik kalp hastalıkları ve diyabete bağlı retinopatinin en önde gelen komplikasyonlar arasında olduğu tespit edilmiştir. Diyabetin akut olarak ortaya çıkan diyabetik ketoasidoz ve hiperosmolar koma gibi komplikasyonlarının yanında uzun dönemli hastalığın neden olduğu, bazen ciddi morbidite ve mortaliteye neden olan uzun dönemli komplikasyonları bulunmaktadır. Bu komplikasyonlar diyabet bakım masraflarını arttırmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. 

Toplumda birçok birey diyabetik olduğunun bile farkında değildir. Bu nedenle diyabet konusunda halkı bilgilendirme amaçlı çalışmalar hızla yürütülmeye devam etmektedir.”

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