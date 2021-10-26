Hamza Ersan Saner’in UBP Genel Başkanlığı adaylığının çekilmesinin ardından adaylardan biri olan UBP Milletvekili Zorlu Töre bir televizyon kanalında konuştu.

Saner’in adaylıktan çekilmesinin ardından kurultay için 3 aday kaldığını işaret eden Töre, “Ahlaki yönden büyük bir ayıp vardır ortada, Saner’in geri çekilmesi bana göre demokrasinin yara alması olmuştur ve Ulusal Birlik Partililer adli bir olay olsa da onlar vicdanlarında ne karar verirlerse onu yapacaklar” şeklinde konuştu.