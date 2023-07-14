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Töre: “Türk milleti 15 Temmuz’da ikinci kurtuluş mücadelesine imza atmıştı”

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Töre, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’de yaşanan darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin o gece ikinci kurtuluş mücadelesine imza attığını ifade ederek, verilen mücadelenin tarihin altın sayfalarında şanlı bir zafer ol
Töre: “Türk milleti 15 Temmuz’da ikinci kurtuluş mücadelesine imza atmıştı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’de yaşanan darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin o gece ikinci kurtuluş mücadelesine imza attığını ifade ederek, verilen mücadelenin tarihin altın sayfalarında şanlı bir zafer olarak yerini aldığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’de yaşanan darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyetin'e, milli ve demokratik değerlerine ve tüm kazanımlarına sahip çıkılmasıyla hüsrana uğradığını belirten Töre, “Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türk milletinin demokrasi zaferini kutluyorum” dedi.

-"Türkiye Cumhuriyeti’ni karanlık günlere taşımak isteyenler emellerine ulaşamamıştır"

Töre, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermediğini kaydederek, 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin verdiği mücadeleyi kurtuluş savaşına benzett.Töre,, “Yüce Türk milleti, o gece adeta ikinci kurtuluş mücadelesine imza atmıştı. Türk milletinin birlik ve beraberliğini hedef alan FETÖ’cü teröristlerin 7 yıl önce hesaba katmadıkları şey, Türk milletinin bin yıllık tarihi ve millet olma ruhuydu. 15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği direktifle, Türk halkının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçek mensuplarının, Türk Polis Teşkilatı'nın, basının gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlı duruş sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’ni karanlık günlere taşımak isteyenler emellerine ulaşamamıştır. Darbe girişiminin karşısında kahraman Türk halkı, milli iradenin üstünde hiçbir şeyin olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde Türk halkının bedenini siper ederek yurdunu hainlere bırakmamak için mücadele ettiğini ve bu mücadelenin tarihin altın sayfalarında şanlı bir zafer olarak yerini aldığını kaydeden Töre, “Emperyalizmin Türkiye üzerinde darbelerle yaptığı hainlikler, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonra da daima geri püskürtülecektir” dedi.

Töre, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 253 şehide Allah’tan rahmet ve gazilere uzun ve sağlıklı ömürler de diledi.

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