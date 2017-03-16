 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.446
  • Altın 145,297
  • Dolar 3,6814
  • Euro 3,9515
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMuğla'da deprem

Trabzonspor'dan taraftara koltuk silme cezası

» »
Trabzonspor'dan taraftara koltuk silme cezası
Trabzonspor Kulübü, bordo-mavili takımın maçlarını oynadığı yeni stadı Medical Park Arena'da koltuğa ayaklarıyla bastığı tespit edilen taraftara koltuk silme cezası verdi.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medyada bir taraftarın stat koltuğuna bastığı fotoğrafın yayımlanması üzerine harekete geçti.

 

Taraftarı koltuk numarasından bulan kulüp yetkilileri, kendisinden hem ceza hem de diğer taraftarlara örnek teşkil etmesi için koltuk silmesini istedi.

 

Bunun üzerine öğrenci olduğu belirtilen taraftarın bugün Medical Park Arena Stadı'na geldiği ve yaklaşık 5 bin koltuğu sildiği kaydedildi.

 

Trabzonspor Kulübü de taraftarın yüzünün yer almadığı ve koltukları silerken çekilmiş bir videoyu Twitter hesabından yayımladı. Videonun paylaşımında, esprili dille, "Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı Hemen alır cezasını!" ifadelerine yer verildi.

 

Kulüp başkanı Muharrem Usta da kendisine ait Twitter hesabından kulübün hazırladığı videoyu, "Bir kamu spotu. Ne demiştik... Hepimizin eğitimi için spor bir araçtır.Hele ki bunu kulübümüz yapıyorsa, ne mutlu bizlere." yorumuyla paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trabzonspor – Galatasaray maçı için flaş karar15 Mart 2017 Çarşamba 11:35
  • Türkiye-Finlandiya kapalı gişe15 Mart 2017 Çarşamba 10:23
  • Casillas tarihe geçti; Juventus turladı15 Mart 2017 Çarşamba 10:07
  • Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz çeyrek finalist: Leicester City15 Mart 2017 Çarşamba 08:52
  • İspanyol basınından Arda iddiası14 Mart 2017 Salı 15:54
  • Mourinho'dan Chelsea taraftarına cevap14 Mart 2017 Salı 15:41
  • Beşiktaş'ın Olimpiakos ile oynayacağı rövanş maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek14 Mart 2017 Salı 15:40
  • Tudor'dan Sabri'ye: Sen hala burada mısın?14 Mart 2017 Salı 15:30
  • Ramazan Özcan milli takımı bıraktı14 Mart 2017 Salı 11:03
  • Chelsea tur biletini tek golle aldı14 Mart 2017 Salı 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti