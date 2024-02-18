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Trump, 350 milyon dolar para cezasına çarptırıldıktan bir gün sonra 'Trump' marka spor ayakkabı satmaya başladı

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Altın rengi ayakkabının arkasında ABD bayrağı detayı bulunuyor
Trump, 350 milyon dolar para cezasına çarptırıldıktan bir gün sonra 'Trump' marka spor ayakkabı satmaya başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırıldıktan sonra kendi spor ayakkabı markasını kurduğunu açıkladı. 

İlk Trump ayakkabısını cumartesi günü Philadelphia'daki Sneaker Con'da tanıtan eski ABD Başkanı ve 2024 Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı, "Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum" dedi. 

ABD merkezli haber ajansı Associated Press, salonda hem Trump için tezahürat yapanlar olduğunu, hem de onu yuhalayanlar olduğunu; zaman zaman da esrar kokusu alındığını ifade etti. 

"Asla Teslim Olma" isimli altın rengi ayakkabıların arkasında ABD bayrağı detayı bulunuyor. Ayakkabılar, yeni kurulan bir internet sitesinde 399 dolara satılıyor. Aynı sitede Trump marka Zafer47 (Victory47) isimli bir parfüm de satılıyor. Trump kasım ayında aday olup tekrar seçilirse ABD'nin 47. başkanı olacak. 

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti ön seçim yarışını önde götürüyor ve büyük bir sürpriz olmadığı sürece kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde tekrar Joe Biden'a rakip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Trump, cuma günü 'servetini şişiren mali tablolarla bankaları ve ticari partnerlerini kandırmaya yönelik düzenli dolandırıcılık' suçundan suçlu bulundu. New York mahkemesi eski başkana 354,9 milyon dolar ceza verirken, Trump'ın ve oğlunun 3 yıl boyunca New York'ta bulunan herhangi bir şirkette yönetici olması da yasaklandı. Trump 3 yıl boyunca New York'taki bankalardan kredi de alamayacak.

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