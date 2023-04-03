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Trump’ın başı dertte… Yeni kanıtlar bulundu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturmasıyla ilgili "muhtemel engelleme"ye işaret eden yeni deliller bulunduğu belirtildi.
Trump’ın başı dertte… Yeni kanıtlar bulundu

Washington Post, soruşturmadan bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Adalet Bakanlığı ve FBI müfettişlerinin Trump’ın eski yardımcısının e-mail ve telefon mesajlarından ortaya çıkarılan yeni kanıtlar üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Haberde, Trump’ın, Beyaz Saray’daki görevinden sonra Florida’da da bir süre kendisi ile çalıştıktan sonra geçen yıl işten ayrılan yardımcısı Molly Michael’ın eski başkan ile yaptığı yazışmaların soruşturma kapsamında Mar-a-Lago’daki kritik zamanlar için ayrıntılı bilgiler sağladığı ifade edildi.

Soruşturmayı yürüten müfettişlerin, ortaya çıkan yeni delilleri, Trump’ın elindeki gizli belgeleri tutma konusunda resmi talep ve faaliyetlere yönelik “muhtemel engelleme” açısından değerlendirdikleri aktarıldı.

Söz konusu kaynakların, Trump’ın, gizli belgeleri iade etmesi yönünde resmi çağrı yapıldıktan sonra malikanesindeki bazı kutulara bizzat inceleme yaptığı, şahitlerin beyanları ve güvenlik kayıtlarına göre içinde belgeler bulunan bazı kutuları malikane dışına çıkarmasından şüphelenildiğini aktardığı ifade edildi.

Bazı delillerin ayrıca, Trump’ın, avukatları ve danışmanları ile belgeleri nasıl tutabileceği yönünde tavsiye beklediğini gösterdiği, bu bağlamda eski başkanın, yetkililerin Mar-a-Lago’daki tüm gizli materyalleri toplamasını kasten engellemeye çalışıp çalışmadığının incelendiği vurgulandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Trump’ın Florida’daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında “gizli belgeler” soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları “siyasi” olarak nitelerken, özellikle Mar-a-Lago’dan alınan belgelerin “bağımsız bir hakem veya özel bir hakim” tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkındaki yürütülen “gizli belgeler” ve “6 Ocak Kongre baskını” soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor. 

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