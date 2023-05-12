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Trump’ın kampanyası görenleri şoke etti… ABD’li diyerek Ukraynalıların görüntülerini kullanmış

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Eski Başkan Donald Trump, yeniden seçilmek için çalışmalarına devam ediyor. Trump, yeni kampanyasında savaştan kaçan ve Lviv'de bir ev satın almaya çalışan Ukraynalıların videosunu kullanırken, Amerikalıların Biden yönetimiyle acı çektiğini iddia etti.
Trump’ın kampanyası görenleri şoke etti… ABD’li diyerek Ukraynalıların görüntülerini kullanmış

ABD başkanlık seçimlerine hazırlanmaya başlayan eski başkan Donald Trump, bu defa da kampanyalarıyla gündemde. Trump’ın Biden yönetimini eleştirdiği ve şu anda halkın yokluk içinde olduğunu söylediği kampanyada; ebeveynlerinin bodrumlarında yaşayan Amerikalıları tasvir etmek için ülkelerindeki bombardımandan sığınan Ukraynalı bir adamın dramatik stok görüntüleri kullanıldı.

Çarşamba günü yayınlanan reklamda, loş bir bodrum katında oturan bir adam gösterilirken, dış ses genç Amerikalıların enflasyon nedeniyle ev satın alamadıklarını söylüyor. Ancak videodaki kişinin aslında geçen yıl ülke, Rusya tarafından işgal edildikten sonra Zaporizhzhya’da bir bodrum katına sığınan Ukraynalı bir adam olduğu ortaya çıktı.

‘Amerika’da Yas’ başlıklı reklamda yer alan videolar; Biden’ın sınır yönetimini, Afganistan’dan çekilme ve trans meseleleri nedeniyle de eleştiriyor.

VİDEO YARATICISINDAN AÇIKLAMA: “TRUMP HAKKINDA SADECE KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEYEBİLİRİM”

Reklamda; “Biden’ın benzeri görülmemiş enflasyonu altında, ev sahibi olma umudu yok oldu. Ve genç yetişkinler, ebeveynlerinin bodrumunda daha uzun süre yaşamak için Amerikan rüyasından vazgeçmek zorunda kaldılar” deniliyor.

Stok görsel satıcısıyla ilişkisine zarar vermemek için ismini vermek istemeyen videonun yaratıcısı ise New York Post’a “Trump hakkında sadece kötü şeyler söyleyebilirim. Ama ne yazık ki herkes bizim videomuzu satın alabilir… Kontrol edemiyorum. Videoyu reklamında kullanmasını istemem. Ama kural, kuraldır” dedi.

Bodrum katındaki görüntülerden sorumlu yapım şirketinin sahibi Yevhen Shkolenko, Post’a videonun amacının Ukrayna’nın işgaliyle başa çıkan bir adamı göstermek olduğunu, yani kendi evine parası yetmeyen bir Amerikalıyı tasvir etme amacı olmadığını söyledi.

Shkolenko, “Bu video yüzde 100 Ukrayna’da savaş sırasında cephe hattının yakınındaki korunaklı bir bodrum katında çekildi. İnsanlara ve orduya yardım etmek için şehrimizde kaldık ve çekimlerimize devam ettik. Bu çekimleri yaparken roketlerden saklanmak için birçok kez bodruma indik” dedi.

Amerikan siyasetine hakim olmadığını ama Ukrayna’nın aldığı Amerikan askeri yardımı için minnettar olduğunu söyleyen Shkolenko sözlerine şu şekilde devam etti: “Amerika’daki arkadaşlarım arasında hem Trump’ı hem de Biden’ı destekleyenler var… Ben sadece bizi her gün destekleyen tüm Amerikalılara karşı nazik olmak istiyorum.”

Video aynı zamanda yaptığı gaflardan dolayı Biden’la da alay ediyor ve Biden’ın merdivenlerden yuvarlanıp bisikletin üzerine düştüğü videolardan bölümler gösteriyor.

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