  • BIST 1.702,490
  • Altın 602,53
  • Dolar 10,0647
  • Euro 11,4769
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Tunus Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

» »
Tunus’un güneyinde yer alan Susa kenti açıklarında tekneleri alabora olan 16 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı. Göçmenlerin arasında bir bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Tunus Açıklarında 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Tunus resmi ajansı TAP’ın haberinde, kurtarılan 16 düzensiz göçmen arasında bir bebek ve 3 çocuğun da bulunduğu açıklandı.

Susa ticaret limanına getirilen düzensiz göçmenlerin, yapılacak soruşturmanın ardından en yakın göçmen merkezine gönderilecekleri ifade edildi.

Avrupa'ya ulaşma umuduyla denize açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Analizler yeni salgını doğruladı! Dünyaya yardım çağrısında bulundular12 Kasım 2021 Cuma 21:06
  • Güney Afrika'nın son beyaz Cumhurbaşkanı öldü12 Kasım 2021 Cuma 14:59
  • Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu11 Kasım 2021 Perşembe 21:55
  • Tunuslu çevre örgütü: Çöp protestosunda hayat hakkımızı savunurken 'gaz bombalarına' hedef olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:37
  • Çöp Protestosunda Hayat Hakkımızı Savunurken 'Gaz Bombalarına' Hedef Olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:27
  • Somali'de Gelecek Yıl 7,7 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyabilir10 Kasım 2021 Çarşamba 20:23
  • BM’den Etiyopya açıklaması: 16 personel gözaltına alındı10 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
  • Etiyopya’da en az 9 BM personeli gözaltına alındı09 Kasım 2021 Salı 21:35
  • Sudan'da mahkeme internet kısıtlamasını kaldırdı09 Kasım 2021 Salı 18:20
  • BM: 45 milyon kişi kıtlığın eşiğinde08 Kasım 2021 Pazartesi 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti