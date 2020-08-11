Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
DHA'nın haberine göre, Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü.
Ayrıca 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapılıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.