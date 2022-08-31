  • BIST 3.184,07
  • Altın 1003.677
  • Dolar 18.1871
  • Euro 18.2137
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

» »
Ay-yıldızlı takım, EuroBasket 2202'de A Grubu'ndaki ilk maçını yarın Karadağ ile yapacak. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanacak karşılaşma 17.15'te başlayacak.
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı TSİ şöyle:

Yarın:

17.15 Türkiye-Karadağ

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

TURNUVA FORMATI

Avrupa Şampiyonası'nda toplam 24 takım altışarlı 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarını ilk 4 sırada bitiren ülkeler ikinci tura yükselecek ve çapraz eşleşme usulüyle Almanya'nın başkenti Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşılaşacak.

A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda tur atlayan takımlar, B Grubu'ndan çıkan takımlarla eşleşecek.

Şampiyonada son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları Berlin'de yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bassketol'da GAÜ'lü Güvensoy’dan birlik çağrısı26 Ağustos 2022 Cuma 11:31
  • Basketbol’da son durum ne? Genel Kurul 2023’e kaldı… Bir çok kulüp imzasını geri çekti...26 Ağustos 2022 Cuma 09:57
  • Basketbolda U17 şampiyonu Yakın Doğu25 Ağustos 2022 Perşembe 11:00
  • Basketbol Federasyonu yönetimi imzaları güvenilir bulmadı25 Ağustos 2022 Perşembe 10:11
  • Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için tazminat açan eşi 16 milyon dolar kazandı25 Ağustos 2022 Perşembe 10:02
  • Son Dakika Haberi: Basketbol’da sadece “6 imza geçerli”, yetkisiz ve usulsüz imzalar var!23 Ağustos 2022 Salı 12:48
  • NBA'de yeni sezon programı22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:30
  • Basketbol heyecanı İskele'de yeniden başlıyor...21 Ağustos 2022 Pazar 22:21
  • Basketbol U 17'de YDÜ-MGA finali21 Ağustos 2022 Pazar 16:31
  • Basketbolda 60’ın üzerinde yeni hakem18 Ağustos 2022 Perşembe 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti