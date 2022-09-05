Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak maçta Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika2nın olduğu duyuruldu.

İki takım da grupta oynadığı maçlarda ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti.

Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu.

Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile İspanya, Gürcistan ile de Bulgaristan karşılaşacak.