Türkiye, Almanya’dan 81 iade talebinde bulundu

Türkiye darbe girişiminin ardından Almanya’dan 81 kişinin iadesini istedi.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Adalet Bakanlığı’nın Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta, bu kişilerin kaçının terör şüphesiyle iadesinin istendiği belirtilmedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından geçen şubat ayında açıklanan istatistiklerde, 2016 yılında Türkiye’nin Almanya’dan 60 kişinin iadesini istediği ve bunlardan sadece sekizinin terör şüphesiyle arandığı dikkat çekmişti.

Bakanlığın verilerine göre iadesi istenen kişilerin çoğunu adam yaralama ve öldürme suçuyla aranan zanlılar oluşturuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerinde ve Adalet Bakanlığı tarafından soru önergesine verilen yanıtta, federal Alman hükümetinin kaç iade talebini kabul ettiği belirtilmiyor.

Türkiye ise Almanya’yı terörle bağlantısı olduğunu iddia ettiği kişileri korumakla suçluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim’de İstanbul’da TRT World Forum’da yaptığı konuşmada Almanya’ya yönelik suçlamalarını tekrarlamıştı.

Erdoğan şunları söylemişti: “Bakın Almanya’ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim ve bu 4 bin 500 dosyanın hiçbirinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi elini kolunu sallaya sallaya başta Almanya olmak üzere, Avrupa’da dolaşıyor. Hani PKK, Avrupa Birliği kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Terör örgütüyse bak ben sana dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. Yok.”