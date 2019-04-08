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“Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Tarafından YDÜ Tıp Fakültesi’nde Açılıyor

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Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 5 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.
“Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Tarafından YDÜ Tıp Fakültesi’nde Açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye’den çeşitli üniversitelerden akademisyen ve baskı resim sanatçılarından oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, 10 Nisan 2019 Salı günü, saat 09.30’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.

Ağaç baskı, metal gravür, serigrafi, teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 24 Nisan 2019 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Her bir çalışmanın özgün olarak tasarlandığı baskı resimleri sergisinde eserleri yer alan araştırma görevlisi ve öğretim üyesi sanatçılar; Özkan Köse, Emrah Sezer, Fatih Gök, Merve Altın, Semih Çınar ülkemizde düzenlediği Baskı Resim Sanatçı Çalıştayı sonucunda hazırladığı eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak. 

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