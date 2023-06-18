Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantı projesi "teknik olarak hazır"

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında elektrik bağlantısı konusunda çalışan ve Türkiye ile KKTC arasında oluşturulan Ortak Enerji Çalışma Grubu üyesi de olan Fahrioğlu, AA muhabirine, Türkiye'den denizaltı elektrik bağlantısı aracılığıyla KKTC'ye enerji sağlamayı amaçlayan projeye ilişkin çalışmaları anlattı.

Fahrioğlu, ada şebekelerinin özelliklerine ilişkin, "Ada şebekeleri küçük ve izole oldukları için çok hassas şebekelerdir ve genelde kendilerinden çok daha büyük ana kara şebekelerine bağlantı ihtiyacı duyarlar. Dünya genelinde birçok ada daha büyük şebeklere ya bağlanmış ya da bağlanmak üzeredir." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda Türkiye ile KKTC arasında yapılan çalışmalara değinen Fahrioğlu, "2017 yılında Türkiye ve KKTC arasında bir enerji anlaşması yapıldı. Bunun akabinde de iki ülke arasında bir Ortak Enerji Çalışma Grubu kuruldu. Ben de bu kurulun üyesiyim. Yaptığımız çalışmalar sonucunda ülkeler arası elektriksel bağlantının en iyi şekilde HVDC-VSC modelinde yapılacağına karar verildi." diye konuştu.