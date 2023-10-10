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Türkiye ve AB şehirleri, iklim değişikliği alanında ortak projeler geliştirecek

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve Türkiye'den şehirlerin, eşleşerek iklim değişikliği alanında imza atacağı 26 projenin açılışı yapıldı.
Türkiye ve AB şehirleri, iklim değişikliği alanında ortak projeler geliştirecek

AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) ana faydalanıcısı olduğu "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Gelecek Projesi"nin açılışı, Brüksel'deki AB Daimi Temsilciğinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, açılışta yaptığı konuşmasında, şehir eşleştirme projesinin ikincisinin düzenlendiğini belirterek, bu anlamdaki işbirliğinin derinleşeceğini umduğunu söyledi.

Kaymakcı, şehirler üzerinde iklim değişikliğinin doğrudan etkilerinin görüldüğü bir dönemde, bu tür projelerin kentleri yakınlaştırdığı gibi kişisel ilişkilerin kurulmasına da katkıda bulunarak "daha barışçıl bir Avrupa" mesajını yaymaya yardımcı olacağını vurguladı.

AB Komisyonu Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet ise Türkiye ve AB arasında bu gibi etkileşimlerin sürmesini istediğini ifade ederek, proje sayesinde hem Türkiye hem AB şehirlerinin birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmelerini umduğunu dile getirdi.

Brunet, "AB şehirlerinin, Türk şehirlerinin deneyimlerini görmesinin ve bunlardan faydalanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok verimli projenin devamını diliyorum" diye konuştu.

TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da projenin Türkiye genelinde birçok paydaşla gerçekleştirileceğinden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, devamlılık arz etmesinin planlandığını aktardı.

Baraçlı, projenin, Türkiye'nin AB üyeliği yolculuğundaki uyum sürecine de olumlu etki edeceğini umduğunu belirtti.

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ise AB Komisyonu'nun da projeye destek vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, proje ile AB ve Türk şehirleri arasında etkileşimin artacağını kaydetti.

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