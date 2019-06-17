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Türkiye: Yunanistan, AB üyeliğini suistimal ediyor

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Ankara, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sondajıyla ilgili açıklamasına yanıt vererek, ”Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar” dedi.
Türkiye: Yunanistan, AB üyeliğini suistimal ediyor

Ankara, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz sondajıyla ilgili açıklamasına yanıt vererek, ”Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar” dedi.

Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığı iddiasının doğrulanması halinde Avrupa Birliği’nden (AB) yaptırım talep edileceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı, cevabi açıklamasında, ”Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyorlar. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan, Akdeniz’de bulunan doğalgaz rezervlerinin sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak, Türkiye’nin kıta sahanlığını aştığını öne sürüyor. Türkiye ise bu iddiayı reddederek, Kıbrıs adasının ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarının hiçe sayılamayacağını savunuyor.

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