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Türkiye’de 153 can kaybı, 6 bin 713 yeni hasta

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Kasım 2020 günlük corona virüs tablosunu açıkladı
Türkiye’de 153 can kaybı, 6 bin 713 yeni hasta

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin" ifadelerini kullandı.

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