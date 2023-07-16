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Türkiye'de doğalgazdaki ÖTV’ye yüzde 224 zam geldi!

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Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında yüzde 224 artışa gidildi.
Türkiye'de doğalgazdaki ÖTV’ye yüzde 224 zam geldi!

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV tutarı standart metreküp başına doğalgazda 0,0747 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise metreküp başına 2,7944 lira oldu.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

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