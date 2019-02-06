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Türkiye'de her şey dahil sistemi:Turistin sokaktaki alışverişi de dahil olabilir!

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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR),Türk otelcilerin, turistlerin otel dışındaki alışveriş ve eğlence yerlerinde daha fazla para harcamalarını teşvik etmek için, turistler arasında popüler olan her şey dahil sisteminin kapsamının genişletilmesini önerdi
Türkiye'de her şey dahil sistemi:Turistin sokaktaki alışverişi de dahil olabilir!

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Antalya'daki otel işletmecilerine bu yıl bir deney yapmalarını önerdi. Yabancı turistleri otel dışına çıkararak, onlara her şey dahil sisteminin geçerli olacağı restoranlar, kafeler, hediyelik eşya dükkanları, markatler ve diğer mağazaların bulunduğu alışveriş ve eğlence merkezlerine yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Sistem şu şekilde işliyor: Turist taktığı bileklikle akşam yemeği için alışveriş merkezinde istediği bir restorana giriyor. Otelde olduğu gibi yemeğe herhangi bir ücret ödemiyor. TTYD'ye göre, bu turistin akşam yemeğinden sonra, alışveriş yapma ya da gece kulübüne gitme ihtimali bulunuyor.

Bu deneyin yapılacağı ilk yer olarak Kemer seçildi. Buradaki girişimciler yerel otel müşterileri için özel bir ‘sokak' oluşturabilirler.

TTYD'ye göre, özel alışveriş alanları ve sokakların oluşturulmasıyla önerilen model, her şey dahil sisteminin yerini almıyor veya bu sistemi hariç tutmuyor. Sadece turistlerin otel dışında da farklı deneyimler yaşamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Turistlerin alternatif yemek ve eğlence merkezlerine ulaşımlarının otel tarafından karşılanması bekleniyor.

Rus turist pazarı uzmanları, turistlerin her gün yemek yedikleri otel restoranı dışına çıkarak farklı mekanlarda yemek yeme fikrini benimseyeceklerini düşünüyor.

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