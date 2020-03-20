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Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 191’den 359’a can kaybı 4’e yükseldi

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Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 191’den 359’a can kaybı 4’e yükseldi
Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 191’den 359’a can kaybı 4’e yükseldi

Türkiye’de koronavirüs vaka saysı 191’den 359’a, can kaybı 4’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte yapılan 1.981 testten168’inin pozitif çıktığını duyurdu. Hastalardan 85 yaşındaki bir kadın hayatnı kaybetti.

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