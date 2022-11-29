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Türkiye'de yeni asgari ücrette sıcak gelişme!

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Asgari ücrette çalışma takvimi belirleniyor. TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve bakanlıktan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Türkiye'de yeni asgari ücrette sıcak gelişme!

Asgari ücret zammına göre 2022 yılında maaşı yeniden şekillenecek milyonlarca vatandaş zam oranı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

İKİ SENDİKAYLA GÖRÜŞECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için salı günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

“Asgari ücret görüşmeleri” sorulan Bakan Bilgin, “Biz davet ettik. Yarın Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz.” yanıtını verdi.

BAKANLIK: TOPLANTI ERTELENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık’a alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir.” ifadelerine yer verildi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına aralık ayında başlayacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücreti belli olacak.

ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023’teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023’te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce tamamlanacak anketin sonuçlarının, komisyon toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022’deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı.

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