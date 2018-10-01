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Türkiye'de zamların arkası kesilmiyor

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Ankara'da ekmek artık 1.25 liraya satılacak
Türkiye'de zamların arkası kesilmiyor

Ankara'da ekmek fiyatları yüzde 25 arttı. Bugünden itibaren 200 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1.25 TL'ye yükseldi.

Habertürk TV'nin yayınına katılan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğuna işaret etti. Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de Türkiye'de 16-17 ilde ekmek fiyatlarının zamlandığını söyledi. 

Eylül ayı başında 50 kilogramlık unun fiyatı 75 TL'den 95 TL'ye çıkmış, yüzde 26.6 zam üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan müdahale gelmişti. Bakanlık Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirmişti. Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.

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