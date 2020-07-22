Türkiye'deki test kitleri bozuk çıktı iddiası:5 bürokrat görevden alındı

Türkiye'deki koronavirüs test kitlerinin pozitif hastaların yüzde 40'ını negatif gösterdiği iddia edildi. TÜSEB Başkanı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili görevinden el çektirildi. TÜSEB Başkanı Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa etti.

Covid-19 virüsünün tespiti için kullanılan test kitlerine ilişkin tartışmalar sürerken, Sağlık Bakanlığında bürokrat depremi sürüyor.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronabirüs test kitlerin onayı ile ilgili yetkili kurum olan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç'ın görevden alınmasının ardından şimdi de Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu'nun istifa ettiğini söyledi.

Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa ettiğini açıkladı.

Test kitlerinin bakanlığa satışını yapan Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül'ün de bir ay önce istifa ettiğini hatırlatan Emir, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz de geçtiğimiz hafta görevden alındı. Bakanlıkta deprem oluyor. Ortada yolsuzluk kokuları var. Bakan neden susuyor" dedi.

BAKANLIKTAN YANIT YOK

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının peş peşe istifa etmeleri ve görevden alınmalarının yanı sıra Covid-19 virüsünün tespiti için üretilen yerli PCR testlerine ilişkin tartışmalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sundu.

Türkiye'de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının test kitlerini USHAŞ üzerinden temin ettiğini ve USHAŞ'ın da test kitlerini tek bir firmadan satın aldığını hatırlatan Emir, şunları söyledi:

"10 Haziran'da Sağlık Bakanının yanıtlaması istemiyle sunduğum soru önergesinde USHAŞ'ın yerli PCR testlerini neden sadece Bioeksen firmasından satın aldığını, bu testlerden kaç adet satın alındığını sormuştum. Ancak, Bakan bunların hiçbirini yanıtlamadı. Bugüne kadar kamuoyuna da bu konuyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgi verilmedi.

Şimdi bu kitlerin yalnızca yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık bu iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç'ı görevden alıyor. Test kitlerini bakanlığa satan USHAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de bir ay önce istifa ettirilmişti. Geçtiğimiz hafta da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz'ü görevden aldılar. Şimdi de, bu test kitlerini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Adil Mardinoğlu da istifa etti.

BİR AYDA BEŞİNCİ BÜROKRAT

Bakanlıkta, koronavirüs sürecinde halk sağlığını ilgilendiren dört önemli kurumda, en tepe isimler ya istifa ediyor, ya görevden alınıyor. Bakanlıkta bir deprem oluyor, ortada yolsuzluk kokuları var ama bakan neden susuyor. Bu süreçler neden ısrarla gizli tutulmak isteniyor. Bir korkunuz, çekinceniz yoksa çıkın kamuoyuna şeffaf bir şekilde, bu test kitleri neden tek firmadan alındı, kaç paraya alındı, kaç adet alındı bunların hepsini açıklayın."