Türkiye'den iki takımın olduğu Dörtlü Final'de; Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Türk temsilcileri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin yanı sıra Çekya'dan ZVVZ USK Prag ve İtalya'dan Beretta Famila Schio mücadele edecek.

Kralovka Arena'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk gününde yarın yarı final maçları oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, TSİ 16.00'da Beretta Famila Schio ile karşı karşıya gelecek. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise TSİ 19.00'da ZVVZ USK Prag'ın karşısına çıkacak.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 16 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak. Kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük mücadelesi verecek.

Dörtlü Final'de mücadele edecek takımlardan sadece ZVVZ USK Prag'ın şampiyonluğu bulunuyor. Çekya temsilcisi, ev sahipliği yaptığı ve yarı finalde Fenerbahçe'yi saf dışı bıraktığı organizasyonda 2015'te kupanın sahibi olmuştu.

Fenerbahçe dört kez final oynadı

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste 3, toplamda ise 9. kez son dört takım arasında yer almayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, turnuvada dört kez final oynamasına rağmen kupayı müzesine götüremedi.

2013'te Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 yenilen Fenerbahçe, geçen sezon ise İstanbul'da Sopron Basket'e 60-55 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk kez Dörtlü Final'de yer alacak

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ilk kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, oynadığı 17 maçta 12 galibiyet ve beş mağlubiyet yaşadı.

Grup aşamasını 10 galibiyet ve dört yenilgiyle lider bitiren Mersin temsilcisi, çeyrek finalde ise Tango Bourges Basket'e (Fransa) 2-1 üstünlük sağlayarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin ardından Dörtlü Final heyecanı yaşayacak 4. takım olacak.

Türkiye'den tek şampiyon Galatasaray

Bu turnuvada 2014'te Sekizli Final'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.