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Türkiye'ye 10 milyon doz Sinovac aşısı geliyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı.
Türkiye'ye 10 milyon doz Sinovac aşısı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta 10 milyon doz Çin aşısının Türkiye'de olacağını açıkladı. Sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini de söyleyen Koca, aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta  Çin'den 10 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca, sonbahara kadar 90 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini de söyledi.

NTV'nin haberine göre kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Koca "Bu hafta içinde Çin'den ciddi miktarda aşı gelmesini bekliyoruz" dedi.

Çin, Türkiye'ye Sinovac aşısı için üretim izni vermişti, Bakan Koca üretimin kısa vadede gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini Eylül ayına kadar 60 milyon doz aşının daha tedarik edileceğini de açıkladı.

Uğur Şahin Türkiye'ye geliyor

BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin de perşembe günü çevrim içi düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'na katılarak tedarik süreci hakkında bizzat bilgi verecek.

Sağlık Bakanı Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in haziran başında aşı kampanyasına destek vermek için Türkiye’de olacağını da açıkladı.

Toplumsal bağışıklık açıklaması

Sağlık Bakanı, aşı takvimindeki hedefin Haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.

Öte yandan, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yağan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3’ün süreceğini söyledi.

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