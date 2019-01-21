Süper Lig'in ikinci yarısında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'un Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, "Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye’ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz" dedi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise hakemlerin kulüp aleyhine kararlar aldığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayan Trabzonspor, maçın hakemlerine ve isim vermeden TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’a tepki gösterdi. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçında ’11 yanlış kararın verildiğini, emeklerinin çalındığını ve Türkiye’ye tiyatro izlettirildiğini’ söyledi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 4-2 mağlup oldukları maç için futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği sürece başka takımların da aynı kaderi yaşayacağına dikkat çekti. Şahin, “Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu süreye iki yanlış karar sığdırıp iki puanımızı gasp ediyor. Bunu herkes görüyor. Herhalde yaptıklarından memnunlar ki bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye’ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR’ın başındaki Fırat Aydınus’un düdükleri ‘gümüş’ten mi, yoksa ‘demir’den mi?” ifadelerini kullandı.

“Müsabaka başladığı anda, ligi yönetmek ve sıralamaya etki etmek için sahaya çıktıklarını sadece biz değil, tüm Türkiye çok net bir şekilde gördü” diyen Şahin, “Bir ligin kaderiyle oynadılar. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye koydular ve bunu koskoca ülkeye izlettiler. Bunun sorumlusu ilk başta Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Sonrasında Merkez Hakem Kuruludur. Devamında Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’tur. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor’un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanıp kazanılan bir oyun olmasından yanayız. Ama müsaade etmediler” dedi.

‘İKİ MAÇTA DA EMEĞİMİZİ YEDİLER’

Maçta, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına bir kez dahi gidilmediğinin altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu kadar yanlış kararların olduğu bir maçta VAR’a bir kez olsun gitmedi. Yani ‘devrim yaptık’ şeklinde lanse edilen VAR’a gidilmeye gerek görülecek hiç mi pozisyon yoktu? Bu VAR, gerçekten var mı yok mu? Mesela Ekuban’ın pozisyonu net penaltı, kendisi de görüyor. Lakin, kulaklık işareti yaparak ‘VAR’ı dinliyorum’ diyor. Sonrasında izleme gereği bile duymadan devam ettiriyor. Pereira’nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul veriyor kartına başvurmuyor. İrfan Can yaklaşık 30 saniye boyunca ‘hadi lan’ diye bağırıp, el kol hareketi yapıyor, ikinci sarıdan atmıyor. Bütün pozisyonları tek tek çıkarttık. Hem Beşiktaş maçında hem de bu maçta Trabzonspor’un emeğini resmen yediler. Hiç mi vicdanları sızlamadı? Adalet duygusunu bu kadar mı kaybettiler?”

‘PROJE TAKIM İDDİALARI GÜÇLENİYOR’

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya da maçın sonucuna tepki gösterdi. Hakemlerin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Kaya, “Dün gece belki de, Türkiye’de 2018-19 sezonu şampiyonunu belirleyecek bir maç oynanmıştır. Gelin görün ki, maçta gerek orta ve gerekse VAR hakemlerinin sergilediği kuralları hiçe sayan anlaşılmaz tutum, futbolda adaleti ve ayak oyunlarını bir kez daha akıllara getirmiştir. Trabzonspor’un açık verilmeyen penaltısı, kendi kalesine attığı golde yapılan bariz faul, hakem kararlarının Trabzonspor aleyhine açık görüntüsü, proje takım iddialarını güçlendirmektedir” dedi.