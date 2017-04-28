UBP-DP koalisyonu kaç vaadini yerine getirdi?

DP koalisyonu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan güvenoyu alarak hükümetin başına geçti. Koalisyon hükümeti, bir yıllık süreçte kaç vaat verdi, kaçını uyguladı, kaçını uygulamadı?

Şeffaf Kıbrıs/Detay Gazetesi - Analiz

Takvim yapraklarının 27 Nisan 2016 tarihini gösterdiği gün, yani bir yıl önce UBP-DP koalisyonu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan güvenoyu alarak hükümetin başına geçti. Koalisyon hükümeti, bir yıllık süreçte kaç vaat verdi, kaçını uyguladı, kaçını uygulamadı?

338 VAAT VERDİ

Şeffaf Kıbrıs’ın “hükümetre” verilerine göre, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) hükümet programında toplamda 338 vaat verildi. Verilen vaatlerin yalnızca 6 tanesini yerine getiren koalisyon hükümeti, 245 vaade halen başlamazken, 87 vaadinin çalışmaları halen sürüyor…

EN ÇOK VAAT EKONOMİ VE SANAYİ KONUSUNDA

En çok vaadini Ekonomi ve Sanayi konusunda veren hükümet, 43 başlanmayan, 14 devam eden ve 2 tamamlanan olmak üzere toplamda 59 vaat verdi. Tamamlanan 2 vaat ise; sanayi stratejisi belgesini tamamlamak ve Elektrik birim fiyatları ile kullanılan akaryakıtın borsa fiyatları dikkate alınarak gözden geçirilmesi oldu.

EN AZ VAAT KÜLTÜRDE

Koalisyon en az kültür ve sanat konusunda vaatte bulunan koalisyon hükümeti, bulunduğu 6 vaatten hiçbirine başlamadı. Verilen 6 vaadin içinde, “ülkeye yeni bir tiyatro binası kazandırmak için proje hızla başlatılarak en erken zamanda bina tamamlanacaktır” sözü de bulunuyor.

SAĞLIK VE ULAŞTIRMADA BOL VAAT

Koalisyon hükümeti sağlıkta 33, ulaştırmada da 46 vaatte bulunurken, toplamda 79 vaadin sadece 4’ünü yerine getirerek, diğer başlıklara nazaran daha başarılı sonuçlar elde etti. Her iki başlıktan hayata geçirdiği vaatler arasında; Lefkoşa Kentsel Sağlık Merkezi’nin merkez bir noktaya taşınması, diyaliz hastalarının tümünün evden merkeze-merkezden eve taşınmasının sağlanması, Üst Yapı Kontrollük teşkilatının oluşturulmasının planlanması ve Yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlenmesi ile ilgili tüzük çalışmaları devam etmesi.

EN BAŞARISIZ BAŞLIK EĞİTİM

UBP-DP koalisyon hükümeti bir yıllık hükümetlik dönemi içerisinde eğitim konusunda 35 vaat verdi. Bunların 28’ine halen başlamayan hükümet, 7 tanesinin yapım aşamasında olmasına rağmen hiçbir vaadini yerine getirebilmiş değil. Verilere göre en başarısız olduğu başlık eğitim.