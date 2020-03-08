Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov’un 20 eserden oluşan “Bilinç Oyunları” isimli kişisel sergisi ile, Nina Tereschenko’nun 19 eserden oluşan ‘Üç renk’ isimli kişisel sergisi Başbakan Yardımcısı Ekonomi, Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov’un 20 eserden oluşan “Bilinç Oyunları” isimli kişisel sergisi ile, Nina Tereschenko’nun 19 eserden oluşan ‘Üç renk’isimli kişisel sergisi 09 Mart 2020 Pazartesi günü saat 08.30’da Başbakan Yardımcısı Ekonomi,Turizm Kültür ve Spor eski Bakanı Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kazakistanlı sanatçılar Alisher Zhurgenov’un “Bilinç Oyunları” ile, Nina Tereschenko’nun ‘Üç renk’isimli toplam 39 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda yer alacak

Alisher Zhurgenov kimdir?

Alisher Zhurgenov, Kazak Ulusal Sanat Akademisi'nden mezun oldu. 2014 yılından itibaren Ural Tansykbayev Almatı Dekoratif ve Uygulamalı Sanatlar Koleji'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir.

Birçok bölgesel, ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılan sanatçı Zhurgenov. 2010 yılında Astana kentinde düzenlenmiş olan "İlham" adlı uluslararası gençlik sanat festivaline katıldı. 2012 yılında Almatı kentinde düzenlenen "Bağımsızlığın nefesi" adlı 6. bölgesel genç sanatçılarının yarışma sanat sergisine katıldı. 2012 yılında genç sanatçılarının ikinci ulusal açık hava ressamlığında yer aldı. 2013 yılında Almatı’daki «Beyaz piyano» galerisinde düzenlenen «Vatan» adlı karma sanat sergisine katıldı. 2014 yılında «Büyük zafer» adlı sanat sergisine katıldı. 2015 yılında Kazak Hanlığı'nın 550. yıl dönümüne adanmış "Tarihin yankısı" adlı sanat sergisinde yer aldı. 2015 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Fonu galerisinde düzenlenen "100x100. Ben şimdiye tanığıyım” adlı sanat sergisine katıldı. 2017 yılında Aktav kentinde düzenlenen «Manevi canlanma» adlı program kapsamında açık hava ressamlığına katıldı.

Nina Tereschenko kimdir?

20 Aralık 1945'te Özbekistan - Fergana şehrinde dünyaya gelen sanatçı Nina Tereschenko, asker babanın kızıdır. 1970 yılında Ziraat Enstitüsü’nün Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1974 yılına kadar Bişkek şehri Kırgızistan'da, mimari ve planlama bölümünde mimarlık görevini yaptı. Astana Sanatçılar Birliği'nde mimar, tasarımcı ve ressam görevlerini yapmaktadır. 1992'de Kazakistan Sanatçılar Birliği'nin üyesi oldu.13 kişisel sergi açtı. Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın Üyesidir.

“Aşk yoluyla saf renk ve saf düşünceler! Geçmişe değer ver, geleceğe bakma! Hayatını yaşa ve çalış-burada ve şimdi!” sloganıyla yola çıkan sanatçının eserleri, Kazakistan Ulusal Müzesi ve Modern Sanat Müzesi'nde, ayrıca Rusya, İngiltere, ABD, Almanya, Yugoslavya, Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin müzelerinde ve kişisel koleksiyonlarında bulunmaktadır. Kazakistan'ın birçok sanat yarışmasının diplomatik temsilcisidir.Eserlerini yaratırken Özbekistan, Kazakistan, Slav ve Arap kültürlerinin ulusal temalarından, mitlerinden ve geleneklerinden ilham almaktadır.