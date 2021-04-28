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Uğur Şahin: Aşıların fikri mülkiyet haklarından vazgeçmek doğru değil

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Alman ilaç firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini arttırmak için 'fikri mülkiyetten vazgeçmenin' doğru bir yol olmadığını bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Uğur Şahin: Aşıların fikri mülkiyet haklarından vazgeçmek doğru değil

Alman ilaç firması BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşılarının üretim kapasitesini arttırmak için ‘fikri mülkiyetten vazgeçmenin’ doğru bir yol olmadığını bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şahin’in bu çıkışı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin fikri mülkiyet feragatini aşı üretimi ve tedarikini en üst seviyeye çıkarmak için bir seçenek olarak gördüğü yönündeki açıklamalara yanıt olarak geldi.

Biden yönetimince daha önce yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarının dünya genelinde üretiminin ve tedarikinin daha düşük maliyetle maksimum derecede üretim seviyesine yükseltilmesi için fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündeme alındığı dile getirilmişti.

Konuyla ilgili bugün açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yönetimin, dezavantajlı ülkelerin erişiminin arttırılması amacıyla Covid-19 aşıları ve tedavileri üzerindeki patent haklarını geçici olarak kaldırılmasını gündeme aldığını ancak bu anlamda herhangi bi karar alınmadığını dile getirdi.

Fikri mülkiyet ya da ‘Covid-19 aşı patenti’ tartışmalarının hararetli bir şekilde devam ettiği bir ortamda meseleye müdahil olan Prof Şahin, “Bu bir çözüm değil” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Biden yönetiminin önerisi yoksul ve gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenmiş olsa da büyük yerli kimya endüstrisine sahip İngiltere, İsviçre, AB ülkeleri ve ABD gibi Batılı ülkelerde plana karşı çıkan çevrelerin sayısı oldukça fazla.

Ayrıca Batılı ülkeler, fikri mülkiyet haklarının korunmasının araştırma ve yeniliği teşvik ettiğini ancak bu hakların askıya alınmasının aşı arzında ani bir artışla sonuçlanmayacağını savunuyor.

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