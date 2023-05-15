Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Paris’te Macron’la görüştü

Paris'i ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris’te bir araya geldi.

Macron ve Zelenskiy’nin Paris’te yaklaşık 3 saat süren görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı’ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, iki liderin Ukrayna-Rusya savaşını kınadığı belirtildi. Rusya’nın Ukrayna topraklarından derhal ve koşulsuz olarak askeri güçlerini çekmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Fransa ve Ukrayna’nın, Rusya’yı ayrıca Zaporijya nükleer santralinden çekilmeye çağırdığı aktarıldı.

Açıklamada, Fransa’nın Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunun altı çizildi.

Paris yönetiminin gerektiği müddetçe Ukrayna’ya siyasi, mali, insani ve askeri desteğini devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Fransa’nın gelecek haftalarda birçok taburu eğiteceği ve bunları düzinelerce zırhlı araç ve hafif tanklarla donatacağı, söz konusu tanklar arasında AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarının da olacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Paris yönetiminin çabalarını “Ukrayna’nın hava savunma kapasitelerini desteklemeye” odakladığına dikkat çekildi.

Fransa’nın Ukrayna’ya daha önce 2 DNA laboratuvarı gönderdiği ve Ukrayna’nın barış planını desteklediği bildirildi. Ukrayna ve Fransa’nın Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar almaya çağırdığına değinilen açıklamada, Fransa’nın Ukrayna’nın Karadeniz Tahıl Girişimini devam ettirmek konusundaki çabalarının önemini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ve halkının geleceğinin Avrupa ailesinin bünyesinde olduğu, Fransa’nın NATO-Ukrayna Komisyonu’nu desteklediği ifade edildi.