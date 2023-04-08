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Ukrayna Savunma Bakanı Güneyden Askerî Yardım İstedi

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Ukrayna Savunma Bakanı Güneyden Askerî Yardım İstedi
Ukrayna Savunma Bakanı Güneyden Askerî Yardım İstedi

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov askerî destek istemek üzere dün Güney Kıbrıs’a gitti, Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile görüştü.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Haber Ajansı’na verdiği mülakatta sahada elverişli değişimler gören Ukrayna’nın acilen yeni hava savunma sistemleri ve saldırı silahları talep ettiğini, en büyük isteğinin ise AB’ne üye olmak olduğunu söyledi.

Reznikov’un Güney Kıbrıs’a gitmeden önce uğradığı Yunanistan’dan ek askerî yardım talep ettiğini, aynı talebi Yorgallas ile görüşmesinde de gündeme getirdiğini belirten gazeteye göre, Ukrayna’ya askerî yardımda bulunmayacağını, insanî yardıma devam edeceğini açıkça ortaya koyan Rum yönetimi, sadece mayın temizliği yapacak Ukraynalı uzman ve personele eğitim verecek.

 

Reznikov ve Yorgallas dünkü görüşmelerinde Ukrayna, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeleri ve güvenlik durumunu ele aldı. Avrupa Barış Mekanizması çerçevesinde Ukrayna’ya gönderilen insani yardımla ve genel olarak Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya desteğiyle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

 

Alithia ise “S-300’ler Ukrayna’ya Mı? Girit’ten Kiev’e Gönderilmeleri Senaryosu Yeniden Perde Önüne Geliyor… Ukrayna Savunma Bakanı’ndan Kıbrıs’a Resmî Ziyaret” başlığıyla aktardığı haberde Glafkos Klerides zamanında Rusya’dan satın alınan ancak Ada’ya getirilemeyip Girit’e gönderilen S-300 sistemlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi senaryosunun ortada dönmekte olduğunu yazdı.

Gazeteye göre S-300’lerin Ukrayna’ya verilmesi önerisinin ABD’den geldiğini yazan Yunan medyası tamamı Rus yapımı olan S-300’ler, MPU1’ler, Tor-M1’ler ve OSA-AKM sistemlerinin sonbahar başlarına kadar Ukrayna’ya teslim edileceğini aktardı. ABD’nin, Yunanistan’ın elindeki S-300PMU1’lerin Ukraynalıların aşina olduğu ve ellerindeki S-300’lerin bir üst sınıfı olduğu için Ukrayna’ya gönderilmelerini istediği kaydedildi.

Yunan medyası ABD’nin Yunanistan’a, 2,2 milyar dolar karşılığında Rus yapımı silah sistemlerini göndermeyi önerdiğini, aynı önerinin elinde Tor-M1 ve Buk-M1 sistemleri bulunan Rum yönetimine de yapıldığını ancak teklif edilen para miktarının bilinmediğini yazdı. RMMO’nun elinde 2 adet Buk-M1-2, 8 adet dörtlü rampa bulunduğu bilgisini aktardı.

Pronews isimli medya organının, Yunanistan’ın alacağı 2,2 milyar doları UH-60 Blackhawk tipi personel taşıyıcı helikopterleri ve İsrail hava savunma sistemlerini edinmek için kullanacağı bilgisini verdiği de kaydedildi.

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