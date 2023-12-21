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Ukrayna yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkekleri askere almaya hazırlanıyor

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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, gelecek yıl yurt dışında bulunan Ukraynalı erkeklerin de orduya çağrılacağını bildirdi.
Ukrayna yurt dışında yaşayan Ukraynalı erkekleri askere almaya hazırlanıyor

Umerov, Alman Axel Springer grubuna ait gazetelere yaptığı açıklamada, Ukrayna dışında yaşayan yaşları 25 ila 60 olan Ukraynalı erkeklere, silah altına alma çağrısı gönderileceğini ifade etti.

Herkese karşı adil olmak istediklerini belirten Umerov, "Biz bir davetiye göndereceğiz. Gelmek ve orduya hizmet etmek onların da hakkı." değerlendirmesinde bulundu.

Rüstem Umerov, silah altına alınma çağrısına uymayanların cezalandırılacağını, ancak bunun hangi şekilde yapılacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Umerov ayrıca ABD'nin, Ukrayna'ya yönelik desteğinin gelecek yıl da devamı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Almanya'da halihazırda yaklaşık 190 bin, askerliğe elverişli Ukraynalı erkek yaşıyor.

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