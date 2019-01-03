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Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci ölü bulundu

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Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, boğazları kesilmiş halde yaşadıkları evde ölü bulundu.
Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci ölü bulundu

Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede ikisinin de 19 yaşında olduğu öğrenilen kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

BOĞAZLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDULAR

 

 

 

Ukrayna'dan yayın yapan bir haber sitesinin geçtiği detaylara göre; iki arkadaşın boğazlarının kesilerek öldürüldüğü belirtildi. Genç kızların tecavüze uğrama ihtimalleri de güvenlik güçleri tarafından soruşturuluyor.

 

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibinin ve hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olan Türk vatandaşının polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.

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