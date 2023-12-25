Ukrayna'da Ortodokslar ilk kez 25 Aralık'ta Noel kutluyor

Birçok Ukraynalı hayatlarında ilk kez Noel’i 25 Aralık tarihinde kutlayacak.

Ülkedeki Ortodokslar, tıpkı Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutluyor.

Ancak Rusya ile savaş sonrası Kiev, kültürel olarak da Moskova’yla mesafeyi açmaya çalışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Temmuz’da yasa değişikliği ile “Rus mirası Ocak’ta Noel” kutlama geleneğinden uzaklaşılacağını duyurmuştu.

Pazar günü Noel arefesinde verdiği mesajda Zelenskiy, Ukraynalıların Noel’i hep beraber kutladığını duyurdu.