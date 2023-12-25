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Ukrayna'da Ortodokslar ilk kez 25 Aralık'ta Noel kutluyor

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Birçok Ukraynalı hayatlarında ilk kez Noel’i 25 Aralık tarihinde kutlayacak.
Ukrayna'da Ortodokslar ilk kez 25 Aralık'ta Noel kutluyor

Ülkedeki Ortodokslar, tıpkı Rusya’da olduğu gibi Noel’i Jülyen takvimine göre 7 Ocak’ta kutluyor.

Ancak Rusya ile savaş sonrası Kiev, kültürel olarak da Moskova’yla mesafeyi açmaya çalışıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Temmuz’da yasa değişikliği ile “Rus mirası Ocak’ta Noel” kutlama geleneğinden uzaklaşılacağını duyurmuştu.

Pazar günü Noel arefesinde verdiği mesajda Zelenskiy, Ukraynalıların Noel’i hep beraber kutladığını duyurdu.

 

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 5 Ocak 2019'da Fener Rum Patriği Bartholemeos tarafından imzalanan "tomos" adlı kararname ile bağımsızlığını kazandı.

Kilise yüz yıllardır Moskova Patrikhanesi'ne bağlıydı.

Pazar günü gece saatlerinde yapılan ayine ülke genelinde katılım yoğun oldu.

Savaşın yıkımından daha az etkilenen batıdaki kent Lviv’de gelenekse kıyafetleri içinde çocuklar, sokakta Noel şarkıları söyledi.

Ancak halen birçok Ortodoks Ukraynalı 7 Ocak’ta kutlama yapmayı sürdürecek.

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