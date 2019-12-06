Ukrayna’nın en popüler taksisi: Şoförün muavini kedi Tea

Ukrayna’da taksi şoförü Alexander Zigula, iki yıldır her gün işe sokakta bulup sahiplendiği kedisi Tea’yla (Çay) gidiyor.

Zigula, iki yıl önce lastik değiştirmeye gittiği sırada bulup sahiplendirmeye çalıştığı ve başarılı olamadığı Tea’yi iş arkadaşı olarak yanına aldı.

Zigula’nın taksisi, sevimli muavini sayesinde Harkov kentinin en popüler ve müşterilerin en çok tercih ettiği taksi oldu.

Zigula, Tea’nin taksiye binen müşteriler tarafından da çok sevildiğini, özellikle çocuklu ailelerin kediyi büyük hoşnutlukla karşıladıklarını söyledi.