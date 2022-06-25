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UKÜ Diş Hastalıkları Kliniği Hizmet Vermeye Başladı

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Diş Hastalıkları Kliniği uzman kadrosu ile UKÜ Kampüsünde hizmet vermeye başladı.
UKÜ Diş Hastalıkları Kliniği Hizmet Vermeye Başladı

UKÜ Sağlık İşletmeleri Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Cenk Dikmen, UKÜ Diş Hastalıkları Kliniği’nin UKÜ’lü öğrenciler, akademik ile idari personel yanı sıra halkın hizmetine açık olduğunu belirtti.

Klinikte tomografi, panoramik görüntüleme ve üç boyutlu cerrahi müdahalelerin yapıldığını aktaran Dikmen, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ortodonti gibi sekiz anabilim dalında ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunduklarını kaydetti.

UKÜ Diş Hastalıkları Kliniği Baş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Alalwani de Diş Hekimliği Fakültesi olarak öğrencilere verilen kaliteli eğitimin yanı sıra kamuya hizmet sunma konusunda oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Klinikte sunulacak hizmetlerin sadece KKTC ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken Alalwani, amaçlarının tüm adaya hizmet sağlamak olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Alalwani klinikte kanal tedavisi, dolgu, kaplama, süt dişi tedavileri, zirkonyum, gülüş tasarımları gibi müdahalelerin yanı sıra çene cerrahisi, şeffaf ortodonti, gömülü diş tedavilerinin de yapıldığını açıkladı.

UKÜ Diş Hastalıkları Kliniğine yoğun bir talep olduğunu aktaran Alalwani, “Kampüs alanı dışında da bir merkez açıp halkımıza daha hızlı ve iyi bir hizmet verme amacındayız” şeklinde konuştu.

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