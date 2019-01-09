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“Ülke sporuna katkıya devam edeceğiz”

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KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, düzenledikleri sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarındaki eğitim seminerinin kendilerini motive ettiğini, daha büyük projelerle ülke sporuna katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.
“Ülke sporuna katkıya devam edeceğiz”

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, düzenledikleri sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarındaki eğitim seminerinin kendilerini motive ettiğini, daha büyük projelerle ülke sporuna katkı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

4-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen seminere uzun atlama branşında olimpiyat ve dört kez dünya şampiyonu olmuş ABD’li eski atlet Dwight Phillips eğitmen olarak katkı koydu. Ayrıca bir dönem ülkemizde antrenörlük yapan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerde baş antrenör olarak görev yapmış bir isim olan Taiwo Ariyo’nun yanı sıra Yiğitcan Hekimoğlu ile önemli uluslararası başarılara imza atan antrenör Celal Keleş eğitmen olarak seminerde yer aldı.

 

Samani: “Phillips’i getirerek sporumuza büyük katkı yaptığımızı düşünüyoruz”

Semineri değerlendiren KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani, “Dünya ve olimpiyat şampiyonu Dwight Phillips’i adamıza getirerek federasyonumuzun sporumuza büyük katkı yaptığını düşünmekteyiz. Ambargolar ve özellikle sporda izolasyonlar yaşamakta olan toplumumuzun böylesine büyük bir sporcu ile tanışması oldukça önemliydi”dedi. Samani, “Ülkemizde lisanslı sporculara olan ilginin giderek zayıfladığı bir ortamda böylesine bir temasın sporcularımızı ve antrenörlerini büyük motivasyon olduğunu düşünmekteyiz” açıklamasını yaptı.

 

“12 beden eğitimi bölümünün olduğu ülkemizde katılımın daha iyi olmasını beklerdik”

Samani şöyle devam etti: “Seminerde yer alan katılımcılar çağın en üst seviyedeki antrenman tekniklerini birebir yaşayarak tanık oldular. Gerek Dwight Philips, gerek Koç Taiwo Ariyo deneyimlerini ve son bilimsel teknikleri antrenörlerimizle paylaşarakseminerimize katılanlara eşsiz bir deneyim yaşattılar. Katılımın ve ilginin oldukça iyi olması hepimizi sevindirdi.Ancak ülke üniversitelerimizde 12 tane beden eğitimi bölümünün olduğunu belirtmek isterim. Yüzlerce Spor Kulübü'nün, yüzlerce beden eğitimi öğretmeninin var olduğu ülkemizde doğrusu böyle bir etkinliğe çok daha fazla ilgi olmasını beklerdik. Sonuçta bu bir eğitim semineri ve çocuklarımıza kalacak önemli bir bilgi mirası bu seminerde aktarıldı.”

 

“Daha büyük projelerle ülke sporuna katkıya devam edeceğiz”

“Seminerimize büyük ilgi gösteren özellikle Lefke Avrupa Üniversitesi'ne, temsilci gönderen diğer üniversitelerimizde ve katılan öğretmen ve antrenör arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür etmek isterim.Bu etkinlik bizi çok heyecanlandırdı ve yeni projeler için motive ettiği çok açık. Çok yakın zamanda benzer, hatta daha büyük projeler ile ülke sporuna katkı yapmaya devam edeceğiz. Bu projenin oluşumunda maddi manevi bize katkı koyan Spor Dairemiz ve müdürü Alkan Değirmencioğlu’na ve katkı sağlayanlara ayrıca teşekkür ederim.

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