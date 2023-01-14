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Uluçay: “Acil durumda 185 numaralı hattan kriz masasına ulaşabilirler”

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, "Vatandaşlarımız acil durumlarda 185 numaralı hattan Gazimağusa Belediyesi’nde oluşturduğumuz kriz masasına ulaşabilirler" dedi.
Uluçay: “Acil durumda 185 numaralı hattan kriz masasına ulaşabilirler”

Kuvvetli yağışların gelişi, özellikle kanalizasyon çalışmaları yürütülen bir çok sokakta yolların kapanmasına yol açmıştır. Vatandaşlarımız acil durumlarda 185 numaralı hattan Gazimağusa Belediyesi’nde oluşturduğumuz kriz masasına ulaşabilirler. Sorunlara daha hızlı müdahale edebilmek için Gazimağusa Belediyesi, Kaymakamlık, Polis, Sivil Savunma ve İtfaiye teşkilatından oluşan İlçe Emniyet Kurulu toplanmıştır. Vatandaşlarımızdan ricam acil bir ihtiyaç olmadığı halde yağmur durana ve yollar tekrar açılana kadar özellikle problemli yolları kullanmamalarıdır.

Tüm vatandaşlarımızdan bulundukları konumda araçların hiç geçemediği veya zorlanarak geçtiği yolların şu anki halinin video ve fotoğraflarını çekmelerini ve Gazimağusa Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarına mesaj olarak göndermelerini talep ediyoruz ki her bir problemli bölgeyi ve sokağı tesbit edip ilgili birimlerle çözüm bulmak için çalışmaya devam edelim. Tüm halkımızı tekrardan yağışlar devam ettiği sürece tedbirli olmaya davet ederiz, 185 numaralı hattan kriz masasına 24 saat ulaşabilirsiniz…

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