Uluslararası sanat buluşması: ‘Paylaşınca Çoğalır’ Uluslararası Çalıştay & Sergisi hayat buluyor

Türkiye Cumhuriyeti‘nin 100. yıl kutlamaları kapsamında; Girne Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ‘Paylaşınca Çoğalır’ Uluslararası Çalıştay & Sergisi hayat buluyor

Sergi, 23 Ekim’de Girne Bellapais Manastırı’nda açılacak

Proje kapsamında sanatçılar önce 20 Ekim’de Lefkoşa Bedesten’de, daha sonra ise 21 Ekim’de Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda çalıştay gerçekleştirecek.

Çalıştayların tamamlanmasının ardından ise 23 Ekim’de Girne Bellapais Manastırı’nda sergi açılacak.

Kıbrıs’ın kuzeyi, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Ermenistan, Hollanda, Venezuela ve İngiltere’den gelecek olan 91 sanatçının katılımı ile gerçekleşecek olan ‘Paylaşınca Çoğalır’ Uluslararası Çalıştay & Sergisi ile ilgili Merkez Lefkoşa’da basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Proje Koordinatörleri Dr. Gülsün Karadayı ve Halil Öztunç yer aldı.

Şenkul: Bu tür işbirliklerinin artmasını istiyoruz

Konuşmasına Filistin’de gerçekleşen saldırıdan bahsederek başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “sözlerime Filistin’de gerçekleşen ve masum insanların ölmesine neden olan saldırıları kınayarak başlamak istiyorum. Belki buradan sesimiz duyulmaz ama bu vesile ile elimizden geldiğince bu tip insan yaşamını kasteden olaylara tepki göstermemiz gerektiğini düşünmekteyim” dedi.

Bu bağlamda sanat faaliyetlerinin çok önemli olduğunu, kültür ve sanat etkinlikleri ile insanların bilinç düzeylerinin artacağını ve yapılan haksızlıklara karşı daha birlik içinde hareket edileceğini düşündüğünü kaydeden Şenkul, proje koordinatörlerine teşekkür etti.

Yapılacak etkinliklerin LTB ile işbirliği içerisinde olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyen Şenkul, “Bu iş birliklerinin artmasını istiyoruz. Belediyelerin ortak organizasyonlar yapması, sosyal yaşamı da olumu yönde etkiler. Bu tip iş birliklerimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Harmancı: Ortak bir organizasyonda bulunmaktan dolayı mutluyuz

“Savaşın acısını yaşayan bizler de barışın ne kadar önemli olduğunu yüksek sesle dile getireceğiz” diyerek cümlesine başlayan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediyesi ile ortak bir organizasyonda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bu tür organizasyonları desteklemeye devam edecekleri ile sözlerine devam eden Harmancı, tüm destekçilere teşekkür etti.

Karadayı: 11 ülkeden 91 sanatçı

Çalıştay ve sergi hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Dr. Gülsün Karadayı gerçekleştirdiği konuşmasında, ‘Another Wold is Possible Forever of Peace’ uluslararası birliğinin 250 uluslararası ülke temsilcisi ve bin 900 sanatçı üyesi bulunduğunu hatırlattı.

23 Ekim’de gerçekleşecek olan sergiye 11 ülkeden 91 sanatçının katılım göstereceğini dile getiren Karadayı, katkıları nedeni ile Şenkul ve Harmancı’ya teşekkür etti.

Öztunç: Bizim için ayrı bir onur kaynağı

‘Another Wold is Possible Ferever of Peace’ yöneticilerinden Halil Öztunç ise konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl kutlamalarına denk gelen etkinliğin, kendileri için ayrı bir onur kaynağı olduğuna değindi.

Türkiye ve dokuz farklı ülkeden yurda gelen sanatçıların renkleri ve fırçaları ile birlikte olup sevgi ve barış mesajı vereceğini vurgulayan Öztunç, tüm katkı koyanlara teşekkür etti.