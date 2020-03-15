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Umreden dönen bir T.C. vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Umreden dönen bir T.C. vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir T.C. vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

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