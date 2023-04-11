  • BIST 5.124,25
  • Altın 1243.558
  • Dolar 19.2812
  • Euro 21.0442
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

Ünilig’de Final Four zamanı

» »
Ünilig’de Final Four zamanı
Ünilig’de Final Four zamanı

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde ve METGİN sponsorluğunda düzenlediği Ünilig’de klasmanın tamamlanmasının ardından tüm gözler final-four’a çevrildi. 
Tüm maçların UKÜ Arena’da oynanacağı final four’da 14 Nisan Cuma akşamı saat 18.00’de yarı final ilk maçında YDÜ ile DAÜ, saat 20.00’de ise BAÜ ile RDÜ mücadele edecek.

14 Nisan’da ilk maçlar oynanacak, şampiyon 16 Nisan’da belirlenecek
Metgin Ünilig Final Four’da 16 Nisan Pazar akşamı ise şampiyon belirlenecek. Saat 17.00’de üçüncülük maçının oynanmasının ardından saat 19.00’da ilk günün galipleri şampiyonluk için parkeye çıkacak.
Konuyla ilgili olarak Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ev sahipliğinde CIU Arena’da bir basın toplantısı düzenlendi.
KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Metgin Ltd Kategori Yöneticisi Derin Yeşilada, KKTC Basketbol Federasyonu ÜNİLİG Sorumlusu Ali Tüzünkan ve Üniversiteler Spor Federasyonu ÜNİLİG Sorumlusu Ziya Tüzel’in birer konuşma yaptığı basın toplantısında final four’da mücadele edecek YDÜ, DAÜ, BAÜ ve RDÜ’nün antrenörleri ve bazı sporcuları da hazır bulundu.

Mevlit: Ünilig bir vizyon ortaya koydu
KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit konuşmasında Ünilig’in ülkemizde eğitim gören öğrencilere bir geri dönüşüm sağladığını, onlardan sadece alma noktasından uzaklaşılarak, onlarla bütünleştiğimiz tek organizasyon olduğunu belirtti. 
Başkan Mevlit bu organizasyonu iki federasyonun da devam ettirmesinin boynunun borcu olduğunu belirtti. 
Mevlit, organizasyonun sporun birleştirici tarafını doğru bir şekilde kullanmada bir vizyon ortaya koyduğunu belirterek, başta Metgin ve UKÜ olmak üzere katkı koyan isimlere tek tek teşekkür etti.

Kınacı: Maç kalitesi ve seyirci sayısı çok yukarıya çıktı

Üniversiteler Spor Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ise 3 yıllık işbirliği sonucunda Ünilig’in marka değeri olarak her yıl yükseldiğini, sponsor Metgin’in de katılımı ile iki değerin bir araya geldiğini ifade etti. 
Kınacı, maç kalitesi ve seyirci sayısının çok yukarıya çıktığını söyleyerek, final four’da da bunun daha da yükseleceğine inanç belirtti.

whatsapp-gorsel-2023-04-11-saat-17.39.33.jpg

Yeşilada: Bu organizasyona dahil olmak şirketimize vizyon kattı
Metgin Ltd Kategori Yöneticisi Derin Yeşilada, kendileri için çok heyecan verici bir süreç yaşadıklarını, bu organizasyona dahil olmalarının şirketlerine vizyon kattığını ve bunun bir örnek olduğunu belirtti.
Yeşilada, şirket olarak bir aile ortamında maçları izlediklerini ve çok memnun şekilde salonlardan ayrıldıklarını, hafta sonunda da final four heyecanını yaşamak için burada olacaklarını dile getirdi.

Tüzünkan: Büyük heyecana sahne olan birçok maça şahit olduk
KKTC Basketbol Federasyonu Ünilig Sorumlusu Ali Tüzünkan, UKÜ’ye kısa sürede sağladığı ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerine başladı. Ünilig’in bu yıl Metgin’in sponsorluğunda yapıldığını ve büyük heyecana sahne olan birçok maça şahit olunduğunu vurguladı.
Heyecanın doruğa çıktığını da belirten Tüzünkan, kupanın sahibinin bulunmasına az kaldığını, bunun da kendilerini oldukça heyecanlandırdığını aktardı.

Tüzel: Ünilig ülke sporu adına önemli bir organizasyona dönüştü
Üniversiteler Spor Federasyonu Ünilig Sorumlusu Ziya Tüzel ise iki federasyonun düzenlediği ve marka değer olma yolunda hızla ilerleyen Ünilig’in ülke sporu adına önemli bir organizasyona dönüştüğünü belirtti.
Basketbol kalitesi ve her maçta artan seyirci yanında öğrenci olarak okumaya gelen kişilerin üniversitelerine ve ülkemize aidiyet hissinin arttığını belirten Tüzel, finali en güzel şekilde yapmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ’den kritik galibiyet: 69-6425 Mart 2023 Cumartesi 23:14
  • Gençler Birliği'nden İskele'de Basketbol Resitali22 Mart 2023 Çarşamba 15:39
  • Basketbol 5 takımlı Unilig'de 4 takım Playoff'a kalacak20 Mart 2023 Pazartesi 09:56
  • Basketbol Kadın Maçları oynanıyor17 Mart 2023 Cuma 14:57
  • Liselerrde Levent ve YDK şampiyon17 Mart 2023 Cuma 11:54
  • EuroLeague, Genişleme Hakkındaki Kararını Nisan’da Verecek17 Mart 2023 Cuma 10:27
  • İskele'de tartışmalı maç KOOP Spor'un16 Mart 2023 Perşembe 09:31
  • Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid13 Mart 2023 Pazartesi 18:59
  • Basketbol Erkekler ProLig başlıyor13 Mart 2023 Pazartesi 12:45
  • Gençler Birliği’nde potada flaş transfer!11 Mart 2023 Cumartesi 20:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti