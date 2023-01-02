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Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu ağır

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Hollywood yıldızı Jeremy Renner'ın bir kaza geçirdiği açıklandı. Yapılan açıklamada aktörün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ünlü aktör Jeremy Renner kaza geçirdi: Durumu ağır

Son yılların meşhur aktörlerinden Jeremy Renner’ın kar kürerken bir kaza geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

 

Renner’ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Renner’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ünlü oyuncunun sağlık durumunun ağır ve stabil olduğu kaydedildi. Renner’ın helikopter ile hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

Son yıllarda Marvel serisinde Hawkeye karakterini canladırarak şöhrete kavuşan 51 yaşındaki aktör Hurt Locker ve The Town isimli filmlerle Oscar’a iki kez aday olmuştu.

Bu yıl ABD’yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Renner Aralık ayında sosyal medyada fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı Twitter üzerinden paylaşmıştı.

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