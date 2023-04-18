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Ünlü Oyuncu Berk Oktay, Döveç Group'un Courtyard Platinum Projesinden Ev Aldı

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Kuzey Kıbrıs'ın öncü inşaat şirketi Döveç Group, yeni prestijli projesi Courtyard Platinum'da Türkiye’nin ünlü aktörlerinden Berk Oktay’ın da ev sahibi olduğunu duyurdu. 
Ünlü Oyuncu Berk Oktay, Döveç Group'un Courtyard Platinum Projesinden Ev Aldı

Kuzey Kıbrıs'ın öncü inşaat şirketi Döveç Group, yeni prestijli projesi Courtyard Platinum'da Türkiye’nin ünlü aktörlerinden Berk Oktay’ın da ev sahibi olduğunu duyurdu. 

Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Savaşçı, Yasak Elma gibi milyonlar tarafından izlenen yapımlarda rol alan Türkiye'nin sevilen yüzlerinden Berk Oktay, yatırımını Kuzey Kıbrıs'ta değerlendirmeye karar vererek Döveç Group’un prestijli projesinden konut satın aldı.

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Döveç Group, Courtyard Platinum projesi ile Kuzey Kıbrıs'ın konut ve gayrimenkul sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Modern mimari anlayışı ve yüksek kaliteli malzemelerle inşa edilen Courtyard Platinum, konfor ve lüksün mükemmel bir uyumunu sunuyor. Proje, yeşil alanlar ve sosyal donatılarla çevrili, ferah ve huzurlu yaşam alanları vaat ediyor.

Berk Oktay'ın Courtyard Platinum'dan ev satın alması, projenin başarısını ve Kuzey Kıbrıs'taki gayrimenkul yatırımlarının değerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ünlü oyuncu, projenin kalitesine ve Kuzey Kıbrıs'ın büyüyen ekonomisine duyduğu güveni dile getirerek bu yatırımı gerçekleştirdi.

Döveç Group, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği başarılı projelerle adından söz ettiren bir şirket olarak, Courtyard Platinum ile yine dikkat çeken bir işe imza atıyor. Courtyard Platinum'un sunduğu özellikler ve lokasyon avantajları ile yatırımcıların ve konut sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Berk Oktay gibi ünlü isimlerin Kuzey Kıbrıs'taki gayrimenkul yatırımlarına yönelmesi, bölgenin ve Döveç Group'un gelecekte daha fazla büyüme ve başarıya ulaşacağının habercisi olarak görülüyor.

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