 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.301
  • Altın 146,625
  • Dolar 3,5909
  • Euro 3,9028
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

Ünlü uygulama ‘Like’ butonunu yok etmeye hazırlanıyor

»
Ünlü uygulama ‘Like’ butonunu yok etmeye hazırlanıyor
Sosyal medyada bir şeyi beğendiğimizi göstermenin en kolay yolu ‘Like’ butonu ama Pinterest ‘Kaydet’ butonunu daha çok seviyor.

Sosyal medya sitelerinde ‘Like' (Beğen) butonu geleneksel bir özellik haline geldi denilebilir. Facebook başta olmak üzere, neredeyse tüm topluluk veya paylaşım siteleri bu butonu kullanıyor. Bazı sitelerde yukarı doğru başparmak veya kalp şeklinde ama hepsi aynı mesajı veriyor: “Bu gördüğüm şeyi çok beğendim.”

Fotoğraf ve görsel paylaşım sitesi Pinterest ise ‘Like' butonunu sevmiyor. Kendini bir sosyal medya sitesi olarak değil de, CEO'su Ben Silbermann'ın sözleri ile bir “fikir katalogu” olarak tanımlayan Pinterest, yakında site yapısından ‘Beğen' butonunu kaldıracağını açıkladı. Bunun en önemli sebebi olarak ise, kullanıcıların sitede bulunan ‘Save' (Kaydet) ve ‘Like' (Beğen) butonlarının işlevlerini karıştırması olarak gösteriliyor.

Pinterest'deki ‘Save' butonu kullanıcıların beğendikleri bir fikri/görseli kendi duvarlarına kaydedip, istedikleri zaman geri dönüp bakabilmelerini sağlıyor. ‘Like' butonu ise sadece bu fikri/görseli beğendiklerini işaret ediyor, ama ‘Like' butonuna tıkladığınızda o görsel duvarınıza kaydedilmediği için bir daha bulamayabilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre bir diğer sebep ise, Pinterest'i diğer sosyal medya sitelerinden farklılaştırabilmek. Pinterest yöneticileri ‘Like' butonunun aşırı kullanım yüzünden manasızlaştığına ve etkisini yitirdiğine inanıyorlar.

Butonun siteden kalkması işlemi birkaç hafta içinde başlayacak. Bu önemli güncelleme kullanıcılara kademe kademe sunulacak, yani size gelmesi biraz zaman alabilir. Ayrıca kullanıcılar eskiden ‘Like' verdikleri imajları, güncellemeden sonra hesaplarının altına konulacak özel bir ekranda bulabilecekler. Böylece bunları kaydetmeye fırsat tanınmış olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Google Earth’e yepyeni özellikler ekleniyor!24 Nisan 2017 Pazartesi 11:25
  • Akıllı telefonlar aile mutluluğunu olumsuz etkiliyor24 Nisan 2017 Pazartesi 09:34
  • Sanal yolculuklar mümkün oluyor23 Nisan 2017 Pazar 16:43
  • Samsung Galaxy S8 ve S8+ çıkar çıkmaz indirime girdi! Galaxy S8 fiyatı ne kadar?23 Nisan 2017 Pazar 16:40
  • Alışveriş sitesi Alibaba.com'a Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü22 Nisan 2017 Cumartesi 12:52
  • Google araç üretiyor peki ama Apple?22 Nisan 2017 Cumartesi 11:00
  • "Haftanın Ücretsiz Uygulaması" sekmesini kaldırdı!22 Nisan 2017 Cumartesi 10:53
  • İki astronot uzay yolculuğuna başladı!20 Nisan 2017 Perşembe 11:41
  • Çift kameralı Galaxy S8 Plus ortaya çıktı20 Nisan 2017 Perşembe 10:26
  • Cihazdaki sorunlardan dolayı yine ertelendi!20 Nisan 2017 Perşembe 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti