Ünlü uygulama ‘Like’ butonunu yok etmeye hazırlanıyor

Sosyal medyada bir şeyi beğendiğimizi göstermenin en kolay yolu ‘Like’ butonu ama Pinterest ‘Kaydet’ butonunu daha çok seviyor.

Sosyal medya sitelerinde ‘Like' (Beğen) butonu geleneksel bir özellik haline geldi denilebilir. Facebook başta olmak üzere, neredeyse tüm topluluk veya paylaşım siteleri bu butonu kullanıyor. Bazı sitelerde yukarı doğru başparmak veya kalp şeklinde ama hepsi aynı mesajı veriyor: “Bu gördüğüm şeyi çok beğendim.”

Fotoğraf ve görsel paylaşım sitesi Pinterest ise ‘Like' butonunu sevmiyor. Kendini bir sosyal medya sitesi olarak değil de, CEO'su Ben Silbermann'ın sözleri ile bir “fikir katalogu” olarak tanımlayan Pinterest, yakında site yapısından ‘Beğen' butonunu kaldıracağını açıkladı. Bunun en önemli sebebi olarak ise, kullanıcıların sitede bulunan ‘Save' (Kaydet) ve ‘Like' (Beğen) butonlarının işlevlerini karıştırması olarak gösteriliyor.

Pinterest'deki ‘Save' butonu kullanıcıların beğendikleri bir fikri/görseli kendi duvarlarına kaydedip, istedikleri zaman geri dönüp bakabilmelerini sağlıyor. ‘Like' butonu ise sadece bu fikri/görseli beğendiklerini işaret ediyor, ama ‘Like' butonuna tıkladığınızda o görsel duvarınıza kaydedilmediği için bir daha bulamayabilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre bir diğer sebep ise, Pinterest'i diğer sosyal medya sitelerinden farklılaştırabilmek. Pinterest yöneticileri ‘Like' butonunun aşırı kullanım yüzünden manasızlaştığına ve etkisini yitirdiğine inanıyorlar.

Butonun siteden kalkması işlemi birkaç hafta içinde başlayacak. Bu önemli güncelleme kullanıcılara kademe kademe sunulacak, yani size gelmesi biraz zaman alabilir. Ayrıca kullanıcılar eskiden ‘Like' verdikleri imajları, güncellemeden sonra hesaplarının altına konulacak özel bir ekranda bulabilecekler. Böylece bunları kaydetmeye fırsat tanınmış olacak.